Экс-невеста Гришечкина Диана Бичарова решилась на пластику из-за травли в сети

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Женщина заявила, что после смерти актера на нее посыпались оскорбления, касающиеся, в том числе, внешности.

Несостоявшаяся невеста покойного актера Вячеслава Гришечкина продюсер Диана Бичарова пожаловалась на травлю в сети, из-за которой уже готова лечь под нож пластического хирурга. Женщина рассказала корреспонденту KP.RU, что после смерти экс-бойфренда (Запланированная свадьба сорвалась, так как Бичарова решила выйти замуж за другого. — Прим. ред.) на нее посыпались оскорбления и обвинения.

Многие поклонники Гришечкина называют причиной кончины именно его бывшую невесту. Утверждают, что она довела артиста, и его сердце не выдержало. Диана отрицает, говорит, что рассталась с актером на доброй ноте, общалась с ним регулярно и по-дружески, а еще основала движение «Артисты воинам России», в которое вступил и Гришечкин. Но женщину все равно костерят пользователи сети, грубо высказываются и о ее внешности.

«Мы со Славой прекрасно общались, дружили, и он знал, что я вышла замуж за другого мужчину. Но после его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это еще самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы… И грудь у меня ненастоящая — за его счет сделала, и физиономия — хищная», — пожаловалась Бичарова.

Продюсер заявила, что сама знает, что выглядит старше из-за некоторых проблемных зон, но при этом шокирована ненавистью посторонних людей. Такой волны хейта 34-летняя блондинка не ожидала, ситуация довела ее до нервного срыва и… Визита к челюстно-лицевому хирургу Александру Вдовину. Доктор осмотрел Диану и посоветовал безоперационную лазерную липосакцию, чтобы убрать второй подбородок, а также подтяжку кожи на шее и инъекции против морщин.

На этом Вдовин не остановился. Он подтвердил, что пышная грудь Бичаровой — натуральная, а не купленная Гришечкиным, и из-за ее тяжести над плечами появилась так называемая холка, «вдовий горб». Его удалять придется хирургическим путем. Неужели мнения чужих людей заставят продюсера пройти все эти процедуры, которые помимо прочего стоят больших денег?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Диана Бичарова обрушилась с обвинениями на близких Вячеслава Гришечкина после его похорон.