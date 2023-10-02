Огневое доминирование: ВС РФ выбивают ВСУ с территории завода под Белогоровкой

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

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На Северском направлении по позициям врага бьют авиация и артиллерия.

На Северском направлении ВСУ терпят поражение от нашей авиации — ударные вертолеты Ка-52 ведут настоящую охоту по позициям противника. Причем пытаясь спрятаться от воздушных атак боевики попадают уже и под обстрелы наших гаубиц. Главная наша цель — завод под Белогоровкой, где сейчас затаились киевские формирования. Денис Кулага с места событий.

С наступлением рассвета на боевой выход заряжается наша авиация. Без их точных ударов там на переднем крае было бы в раз тяжелее. Ка-52 уходит на цель, а это значит, враг прижимается как можно сильнее к земле — идеальные условия для работы наших гаубиц.

Бойцы южной группировки войск вновь демонстрируют огневое доминирование на Северском направлении. Укрытия ВСУ в дыму. Отвечать на это они могут разве что кассетными боеприпасами. Но и в этом случае наши бойцы успели подготовиться.

Пока же условия работы благоприятны — артиллеристы отправляют десятки снарядов по вражеским целям. Редкие кадры — перерыв между огневой. Времени достаточно и выпить кофе, и пофилософствовать.

«Неужели полевой кофе, полевой чай вкуснее домашнего?»

«Вкуснее намного».

«А в чем вкус-то его?»

«Вкус жизни».

Но так отдыхать могут далеко не все. Нашим танкистам покой только снится. Танки отстрелялись и тут же погрузка снаряда. У экипажа нет времени даже чай или кофе попить. Скорость работы на Северском направлении увеличивается в разы. Быстро залетаем на броню и уже за считанные минуты оказываемся на огневой

Работа на Северском направлении не может обойтись без огневой поддержки наших танкистов. Гроза Белогоровки танковый батальон «Август» начинает свою работу. Удары по заводу лишают ВСУ главного — укрытия. Если удастся полностью выбить противника с этих позиций, мирные жители Лисичанска наконец-то смогут хоть немного престать бояться за свою жизнь.