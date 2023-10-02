ВСУ при обстреле повредили водоканал «Северский Донец — Донбасс»
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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Всего было зафиксировано не менее девяти прилетов снарядов натовского калибра.
В Горловке в результате обстрела ВСУ были повреждены магазин в центре города, а также трубы водоканала «Северский Донец — Донбасс».
После попадания снарядом натовского калибра загорелось кладбище, сообщили в местной администрации. Всего было зафиксировано не менее девяти прилетов.
Из-за обстрелов украинских боевиков в Горловке повреждены фильтровальная станция, шесть частных домов, газопровод и автомобиль. Жертв и пострадавших среди мирного населения удалось избежать.