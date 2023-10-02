Жители Приморья опасаются экологической катастрофы в бухте Новик

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

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Маслянистая пленка с ярким запахом солярки активно распространяется по акватории.

Экологическая ситуация в бухте Новик на грани катастрофы. Очевидцы делятся кадрами, на которых видно как поверхность бухты сплошь покрыта маслянистой пленкой.

По информации автора видео, если отплыть от берега на 100 метров, то стоит такой сильный запах солярки, что можно «задохнуться».

Судя по всему, нефтепродукты попали в бухту из Амурского залива. Жители просят Росприроднадзор разобраться в ситуации и принять меры.