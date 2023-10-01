По факту взрыва газа в жилом доме Тобольска возбуждено уголовное дело

Фото, видео: 5-tv.ru

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В настоящее время пожар на площади в 800 квадратных метров локализован. Проводится промывка конструкций.

Уголовное дело по статье о неоказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности возбуждено после взрыва газа в одной из квартир жилого дома в Тобольске. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Тюменской области.

«По версии следствия, в вечернее время 1 октября 2023 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего будет проведен осмотр места происшествия и назначены все необходимые экспертизы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, из здания были эвакуированы около 300 жильцов, троим понадобилась помощь медиков. В настоящее время жителей дома разместили в пунктах временного пребывания. Пожар на площади в 800 квадратных метров локализован. Проводится промывка конструкций.