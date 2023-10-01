Быстрее, выше, точнее: в чем особенность модификации российского БПЛА «Герань-2»

Фото: Reuters / STRINGER

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Видео с новой модификацией «слили» в сеть, но экспертам уже удалось подробно разобрать предполагаемые технологические особенности дрона.

У ряда блогеров со ссылкой на иранские источники было опубликовано видео испытаний новейшей реактивной модификации малозаметного БПЛА-«камикадзе». Подробно новинку проанализировали в материале издания EADaily.

Оснащение БПЛА-«камикадзе» Shahed-136 / "Герань-2" малогабаритными турбореактивными двигателями с тягой 80 — 120 килограмм-сила позволит увеличить маршевую скорость полета изделий с 150 — 170 до 375 — 450 километров в час и в режиме пикирования до 570 — 650 километров в час. Эти параметры значительно сократят временной интервал для обнаружения, отслеживания и точного автосопровождения БПЛА посредством радиолокационных обнаружителей и многофункциональных РЛК TRML-4D и AN/MPQ-64F1 Sentinel, используемых в радиолокационных системах ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS-2 и других. Сокращение временного интервала для отслеживания будет наиболее заметным в районах со сложным рельефом, таких как горы, долины и т.д. В случае применения ракет-«камикадзе» «Герань-2» (даже в небольшом количестве) способны атаковать цели, находящиеся в «мертвой зоне» западных ЗРК.

Второй особенностью является увеличение рабочей высоты и практического потолка реактивных версий БПЛА, которые могут достигать высот до 6000 — 7000 метров и 8500 метров соответственно. Эти параметры позволяют реактивным версиям БПЛА «Герань-2» быть вне зоны перехвата самоходных ЗРК Crotale-NG, Stormer HVM и других зенитно-артиллерийских комплексов. Такой режим работы будет особенно полезен, когда в зоне цели отсутствуют ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS-2, Spada и SAMP-T.

БПЛА-«камикадзе» «Герань-2», предположительно, будут использовать систему наведения, основанную на инерциально-навигационных блоках, в сочетании с радиолокационными высотомерами и модулями ГЛОНАСС/Beidou-коррекции. Антенные модули «Комета» с верхнеориентированной узкой диаграммой направленности будут полностью защищены от L-диапазона наземных радиоэлектронных систем противодействия. В результате, новая модификация «Герани-2» будет более эффективной и устойчивой в боевых условиях с противодействием ПВО-ПРО и РЭБ противника.

Однако стоит отметить, что использование малогабаритных турбореактивных двигателей, которые менее экономичны по сравнению с бензиновыми двигателями, значительно сократит радиус действия новых «Гераней» с 2000 до 600-850 километров.

Такая конструкция также уменьшает эффект от инфракрасных прицельных комплексов, использующих средние ( от трех до пяти микрометров) и длинноволновые (8-12 микрометров) инфракрасные диапазоны. В результате, инфракрасная сигнатура реактивной версии БПЛА «Герань-2» незначительно отличается от бензиновой модификации с двухтактным двигателем MD550.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал, в чем преимущества модифицированных российских гаубиц «Мста-С».