«Развлеките себя и мужчину»: Анна Семенович назвала неожиданный способ спасения от измен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / ann_semenovich ; Instagram* / ann_semenovich

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Звезда выступила против излишней консервативности в интимной жизни.

Известная певица Анна Семенович поделилась личным мнением о том, можно ли считать нормой, если муж втайне смотрит фильмы для взрослых. 45-летняя звезда ответила на вопрос подписчицы в социальной сети. По словам артистки, в этом нет ничего дурного.

Знаменитость удивилась тому, что ее подписчица считает такие вещи чем-то негативным. По мнению Семенович, не стоит упрекать мужчину за то, что доставляет ему удовольствие. По крайне мере, если он при этом верен и не «ходит налево». Каждый мужчина любит пофантазировать, поэтому не стоит пытаться усмотреть в этом какие-либо отклонения.

Более того, певица порекомендовала присоединиться женщинами к своим вторым половинкам, чтобы вместе посмотреть такие фильмы, а также попробовать какие-либо игры, подогревающие фантазию любовников.

«Так это прекрасно: развлеките себя и своего мужчину», — ответила она.

Семенович считает, что такие вещи лишь приносят свежесть в отношения и добавляют искру. Также она отметила, что часто сталкивалась с историями о том, как женщины проявляют излишнюю консервативность в половой жизни, а потом удивляются изменам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович объяснила, как защищаться от критики.

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