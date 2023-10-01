«Заработает на этом Россия»: в США растет цена на бензин и дизель

В США растет цена на бензин и дизель на фоне запрета РФ на экспорт топлива

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

Стратегические запасы Вашингтона при этом сильно подорваны.

В США продолжает дорожать бензин и дизель. Эксперты связывают это с ограничениями на продажу топлива, введенными Россией и Саудовской Аравией, пишет агентство РИА Новости.

В Штатах стоимость галлона топлива достигла 3,82 доллара. Ранее такие показатели были зафиксированы в ноябре прошлого года.

Цены начали меняться в неприятную для Вашингтона сторону после сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. В частности соответствующая мера была принята Россией и Саудовской Аравией. Ограничения будут действовать до конца года.

«Наблюдатели подсчитывают, сколько заработает на этом Россия. Оценки из Киевской школы экономики (KSE): 17 дополнительных миллиардов долларов в этом году», — указано в материале.

Ожидается также, что в 2024 году Москва получит около 33 миллиардов дополнительно.

Авторы также отмечают, что стратегические запасы США сильно подорваны. За прошедшие девять месяцев было продано 180 миллионов баррелей нефти, что составляет 40% запасов.

Западное издание The Hill обращает внимание, что подобные шаги ослабляют рейтинг действующего президента САШ Джо Байдена. По словам журналистов, его авторитет среди населения сильно подрывает ценообразование в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что цены на бензин в России стабилизируются.