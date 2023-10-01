Судный час: ученые назвали время, в которое люди умирают чаще всего

Daily Mail: большинство людей на Земле чаще всего умирает в районе 11 часов утра

Фото: www.globallookpress.com / Roland Hottas

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Печальная статистика показывает, что большинство жизней прерываются под конец года.

Ученые Гарвардской медицинской школы провели исследование, в ходе которого установили время и даже число, на которое приходится наибольшее число смертей. Об этом пишет Daily Mail.

Чаще всего сердца останавливаются в районе 11:00. Но есть и другое время, отличающееся высокой летальностью. Уточняется, что в 18:00 умирают люди, которые при жизни любят ложиться спать поздно. Разница смертельных часов для «сов» и «жаворонков» объясняется циркадными ритмами.

Также отмечается, что самый зловещей датой стало 31 декабря. Именно конец года забирает собой большое число жизней. Связано это как с естественными причинами, так и с нечастными случаями, которые учащаются в период праздников. Дни между Новым годом и Рождеством отличаются высокой степенью рисков.

Что касается дня недели, то понедельник полностью оправдал статус «тяжелого дня». Ученые сообщают, что именно по понедельникам фиксируется наибольшее число сердечных приступов. А вот по вторникам чаще всего умирают от гриппа или пневмонии. На выходные, субботу в частности, приходится больше число происшествий, уносящих жизни.

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