Скончался народный артист РФ Виталий Коняев

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Информации о времени и месте прощания пока нет.

Народный артист РФ Виталий Коняев ушел из жизни на 87-м году. Трагическое известие появилось на сайте Малого театра.

Уточняется, что актер скончался накануне, 30 сентября. Театр выразил соболезнования его родным и близким.

Причина смерти Коняева пока не раскрывается. О месте и времени прощания и похорон информация также появится позже.

Виталий Коняев родился в Кронштадте в семье военно-морского офицера. Отец ожидал, что сын пойдет по его стопам, однако в юности Коняев увидел фильм «Человек в футляре». Он вдохновился игрой Николая Хмелева и решил связать жизнь с искусством.

Артист стал хорошо знаком советскому и российской зрителю игре по фильмам «Стучись в мою дверь», «Тишина», «Чистое небо» и другим. На сцене Малого театра он дебютировал еще во время обучения на втором курсе Щепкинского училища.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался актер из «Республики ШКИД» Александр Липов.