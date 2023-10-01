Еноты, ставшие популярными героями кино и мультфильмов

Фото: Кадр из к/ф «Стражи Галактики». Режиссер: Джеймс Ганн, 2014 г.

Международный день охраны енотов отмечается в первый день октября.

1 октября — Международный день охраны енотов. Эти животные отличаются хорошо развитыми чувствами. Также они популярны из-за своего любопытства, неподдельного интереса, смекалки, хитрости и чрезмерного хулиганства. Эти удивительные животные нередко становятся мультипликационными героями. 5-tv.ru собрал в материале самые популярные кино и мультфильмы с енотами-актерами.

«Стражи галактики»

Кадр из к/ф «Стражи Галактики». Режиссер: Джеймс Ганн, 2014 г.

Енот-Ракета (он же Реактивный Енот) сразу стал любимцем публики. В нем объединены черты человека и дикого зверя, он является воплощением природной харизмы и обаяния. Герой обладает нормальными признаками обычного земного енота, его скорость увеличена за счет тренировок, у него острые обоняние, зрение, слух и осязание. Он является мастером по управлению звездолетом, отличным стрелком, использует два лазерных пистолета, также более тяжелое оружие. Енот — незаменимый член команды стражей Галактики.

«Шельмец»

Кадр из к/ф «Шельмец». Режиссер: Норман Токарь, 1969 г.

Кинокартина о любви к маленькому еноту, который становится единственным другом мальчика, часто оставляемого отцом. Питомец помог отцу и сыну понять ответственность друг перед другом.

«Месть пушистых»

Кадр из к/ф «Месть пушистых». Режиссер: Роджер Камбл, 2010 г.

Лесные жители, в том числе еноты-полоскуны, белки, выдры и другие пушистые звери, встают на защиту своего дома от намерений застройщиков. Главный герой знакомится с очень умным енотом, после чего начинает думать о предназначении человека в этом мире.

«Лесная братва»

Кадр из мультфильма «Лесная братва». Режиссер: Тим Джонсон, Кэри Киркпатрик, 2006 г.

Чрезмерный голод енота ЭрДжея заставляет его отправиться в коттеджный поселок людей, где он находит гигантские запасы еды. Подговорив других зверей на вылазку в человеческий мир, енот становится зачинщиком ряда интересных событий. Сюжет мультфильма состоит из серии комиксов. Енота озвучил Брюс Уиллис, хотя вначале планировалось, что главным голосом станет Джим Керри.

«Покахонтас»

Кадр из мультфильма «Покахонтас». Режиссер: Майк Гэбриел, Эрик Голдберг, 1995 г.

Единственный диснеевский енот. Прожорливый Мико — лучший друг главной героини Покахонтас. Она везде путешествует с енотом, другом которого является маленький колибри.

«Крошка Енот»

Кадр из мультфильма «Крошка Енот». Режиссер: Олег Чуркин, 1974 г.

Самый известный анимационный енот в нашей стране. Мультфильм был снят в 1974 году по сказке Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Песни из мультфильма должны быть знакомы всем, кому немного за тридцать. Режиссер Олег Чуркин известен и другими мультфильмами, но его главной работой является несомненно «Крошка Енот» — история о том, что никогда ничего не стоит бояться.

«Еноты»

Кадр из сериала «Еноты», 1985 г.

Многосерийный популярный сериал, вышедший в Канаде в 1985 году. Действие разворачивается в Вечнозеленом лесу, где живет главный герой сериала енот Берт и его друзья, Ральф и Мелисса, а также другие животные. Жизнь обитателей леса была бы беззаботной, если бы не богач Сирил Снир (розовый трубкозуб), который время от времени пытается использовать лес для личной наживы, и его подручные, трое свиней.

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