ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Клещеевки в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform

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В зоне конфликта также перехвачено пять снарядов HIMARS.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации на фронте.

Уточняется, что штурмовик ВСУ был перехвачен в районе Клещеевки. Также в ДНР, ЛНР и Запорожской области дежурные силы ПВО ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов противника за сутки. Российские войска сумели также перехватит пять снарядов РСЗО HIMARS западного производства в регионах в зоне СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ убивают сослуживцев, попадающих в плен к ВС РФ.