Обойдет стороной: в ГД назвали категории граждан, у кого не вырастет пенсия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Очередной перерасчет россиянам пообещали уже с нового месяца.

В Госдуме назвали категории граждан, кого не затронет повышение пенсий. Очередной перерасчет в ведомстве обещали произвести уже с 1 октября, что позволит льготникам получить большую сумму совсем скоро.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в октябре индексировать выплаты будут военным пенсионерам. Изменения не затронут ветеранов ВОВ, блокадников, получателей пенсии по инвалидности и по потере кормильца — их приятный бонус ждет в январе и апреле после наступления Нового года, пишет Газета.ру.

«С октября вырастут пенсии прежде всего у военных пенсионеров, потому что у них своя процедура индексации, которая зависит от роста денежного довольствия. Индексация военных пенсий будет не только у тех, кто по линии Минобороны получает, это касается всех силовых структур. У них происходит индексация с 1 октября», — прояснил ситуацию он.

Уже с 1 февраля 2024-го увеличат «тело» материнского капитала. С 1 апреля следующего года изменятся суммы выплат социальных пенсий. На повышение могут рассчитывать граждане, потерявшие кормильца, подтвердившие свою инвалидность и россияне, достигшие возраста нетрудоспособности. В отличие от тех пенсионеров, кто получает «классические» выплаты, возрастные россияне, живущие на социальную пенсию, уходят на нее на пять лет позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсии с 2024 года превысят 23 тысячи рублей.