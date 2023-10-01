Крымские ПВО сбили две ракеты ВСУ в небе над Джанкойским районом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Ситуацию прокомментировал глава региона.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две вражеские ракеты в небе над Джанкойским районом в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 13:00 по московскому времени. Силы ПВО перехватили две оперативно-тактические ракеты «Гром-2», стоящие на вооружении ВСУ. Целями снарядов были объекты на территории РФ, уточнили в оборонном ведомстве.

Обломки одной из ракет упали в Джанкое, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать, однако были зафиксированы раз разрушения.

«Осколками повреждены складские помещения», — написал Аксенов.

Крымский глава добавил, что на место происшествия направился глава городской администрации Игорь Ивин. Он докладывает всю информацию. Аксенов призвал население доверять только проверенным источникам.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что три беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Смоленской области.