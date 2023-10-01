Могла стать третьей жертвой редкой болезни: австралийку чудом спасли от бактерии «черной ножки»

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Женщина столкнулась в крайне редкой инфекцией — она стала третьим человеком с таким диагнозом.

Женщина в Австралии стала первым человеком, который выжил с бактерией, возбудителем смертельной болезни «черная ножка» у крупного рогатого скота. Известно лишь о трех случаях болезни среди людей, и два их них закончились летальным исходом.

В Медицинском журнале Австралии был опубликован отчет о волшебном излечении. Согласно документации, 48-летняя женщина работала в саду без перчаток, после чего начала ощущать недомогания — ее преследовала тошнота, рвота и диарея. Ее состояние стремительно ухудшалось, а позже проявилась боль с правой стороны внизу живота.

Женщина обратилась в больницу, где после проведенных анализов у нее диагностировали отказ почек и печени. Также в ее кровотоке скопилась молочная кислота, обычно вырабатываемая мышцами во время интенсивных упражнений. Высокая концентрация вещества зачастую является предвестником септического шока.

Примечательно, что время компьютерной томографии врачи не сумели обнаружить признаков воспаления или инфекции, однако для профилактики назначили курс антибиотиков. Всего спустя пять часов женщину одолели невыносимые боли, и ее отправили на повторную томографию. Медики увидели воспаление толстой и слепой кишки.

Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Лишь спустя два дня после получения результатов анализа крови в ее организме был обнаружен смертельный вид бактерий Clostridium chauvoei.

Такая бактерия обитает в почве в виде спор. В организм она может попасть во время проглатывания или дыхания. Clostridium chauvoei сразу проникает в кровоток, а затем распространяется по мышечной ткани. Во время физической нагрузки или другой активности, приводящей к снижению концентрации кислорода в мышцах, споры начинают прорастать. Процесс сопровождается выделением токсинов, разрушающих клетки крови, и ферментов, расщепляющих ДНК. Именно Clostridium chauvoei провоцирует появление характерной «черной ноги» у крупного рогатого скота.

Врачи предположили, что бактерия могла попасть к женщине во время работы с почвой в саду. На ее руках были царапины от домашней кошки.

Инфицированной были назначены новые антибиотики, которые способны убить Clostridium chauvoei, а также гипербарическая кислородная терапия. При обилии кислорода бактерии не могут свободно развиваться.

Лечение принесло плоды — врачам удалось возобновить работу печени и почек, а также снизить уровень молочной кислоты. Женщину даже выписали из больницы, однако боли и диарея вскоре вернулись.

Новая КТ показала, что в толстой кишке женщины образовались дыры, ткани кишечника начали отмирать. Хирургам пришлось удалить ей правую часть толстой кишки и установить стому для перенаправления кала в отверстие в брюшной полости.

Еще несколько недель женщина находилась под бдительным присмотром врачей. Ее состояние значительно улучшилось. Через три месяца ей удалили стому. Специалисты считают, что австралийке удалось выжить только потому, что у нее было сопутствующих заболеваний, а врачи своевременно приняли решение о назначении антибиотиков и проведении операции.

Известно, что погибшие из-за бактерии пациенты страдали серьезными заболеваниями. У первого была ослаблена имунная система, а у второго — инфекция мягких тканей.

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