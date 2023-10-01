Пятно на биографии: за что попадал в тюрьму лидер The Doors Джим Моррисон

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Rehm

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Только за последние годы жизни британский фронтмен был арестован порядка десяти раз, каждый из которых был культовым.

Лидер группы The Doors — одного из самых значимых явлений золотого века рок-н-ролла — был не просто музыкантом, поэтом, разрушителем консервативных основ и детищем психоделических 1960-х. Джима Моррисона называли Богом на земле и загадочной кометой, а его поступки подвергались разбору под лупой.

Первое задержание

28 сентября поклонники рок-музыки отмечали 60 лет с момента, как Моррисон впервые загремел в полицию по подозрению в нарушении порядка, появлении в общественном месте в пьяном виде и мелкой краже. Полицейские обвиняли восходящую знаменитость в краже зонтика. Тот случай станет переломной точкой в биографии музыканта: позже злопыхатели скажут, что именно тогда творца нужно было брать под контроль.

«Убийство» при странных обстоятельствах

Впервые черту Джим Моррисон перешел, будучи учащимся киношколы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В один из веселых вечеров музыкант вместе с друзьями-собутыльниками добирался до дома после попойки пешком. В какой-то момент на глаза юноше попалась несовершеннолетняя девушка. Посчитав, что поступок будет отличным экспериментом, Моррисон подскочил к ней и поцеловал ее. Позже Джима и товарища за углом подстерегли неизвестные: возможно, нападавшими были родственники или знакомые девушки, которую поцеловал Моррисон.

Когда рокер вместе с другом все же вернулись домой, их ждал неожиданный звонок. Старший брат одного из друзей Джима пытался выяснить, куда пропал его родственник. Понимая, что Моррисон не признается в преступлении, брат подослал к нему бандитов в надежде выбить из того хоть какую-то информацию об исчезновении Филипа. Беспредельщикам тот ответил, что в последний раз видел друга направлявшимся в другую сторону.

Разборки завершились допросом в отделе полиции. Отец пропавшего парня обратился в правоохранительные органы с заявлением на Моррисона, будучи уверенным, что тот виновен в исчезновении отпрыска. 23 января 1966 года Джим Моррисон был арестован, а на допросе рассказал правду о случившемся, но ему не поверили. К счастью, вскоре Филип О`Лено вернулся домой, и с Моррисона были сняты обвинения, пишет «Коммерсант».

По накатанной: ошибка за ошибкой

Позже Моррисона неоднократно обвиняли в домогательствах, интиме в публичном месте и оскорблении полицейских со сцены. Джим стал первым музыкантом, которого арестовали прямо во время выступления за рассказ о предыдущем задержании. Моррисон был арестован и обвинен в подстрекательстве к беспорядкам, непристойном поведении и непристойной брани в общественном месте. Всего на счету рокера было порядка десяти инцидентов разного масштаба. Последний из них и поставил крест на карьере певца и автора текстов.

От беспробудного сна до вечного сна

Уже на закате жизни культовую фигуру рока обвинили в непристойном поведении: одна из женщин рассказала полицейским, что лично видела, как рокер, будучи нетрезвым, снял штаны прямо на сцене во время выступления. Моррисону вменили обвинения в непристойном и развратном поведении в общественном месте и нахождении в общественном месте в состоянии опьянения (после очередной выходки его нашли спящим на лавочке рядом с баром). В итоге суд признал вину подозреваемого только по двум пунктам и обязал фронтмена американской группы The Doors выплатить штраф в десятки тысяч долларов.

В промежутке между вердиктом присяжных и приговором, 23 сентября, Моррисон был арестован последний раз. Его и его друга и телохранителя Бейба Хилла задержала полиция в Клируотере, штат Флорида, за употребление алкоголя в общественном месте. Оба были оштрафованы.

В попытке скрыться от правосудия он улетел из США во Францию, где скончался от сердечного приступа. Уже после смерти могила автора песен на парижском кладбище стала местом паломничества фанатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что убившую мать Джипси Роуз Бланшар досрочно освободят из тюрьмы в США.