Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Украинские националисты боятся утечки информации.

Украинская армия предпочитает добивать своих сослуживцев, которые попадают в плен к ВС РФ. По возможности они ликвидируют своит товарищей прямо рядом с линией фронта во избежание утечки данных. Об этом сообщил агентству РИА Новости офицер-инструктор группировки войск «Юг» с позывным «Аид».

«Пленных своих, которых берут, они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал», — прокомментировал он.

Офицер добавил, что ВСУ в зоне конфликта начали повсеместно задействовать тактику британской особой воздушной службы (SAS).

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты планы ВСУ на контрнаступление в октябре.