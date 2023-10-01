На парламентских выборах в Словакии победила партия Роберта Фицо

Фото: MARTIN DIVISEK/ ТАСС

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Лидер «Н-СД» не разделяет ажиотаж вокруг поддержки Украины.

На парламентских выборах в Словакии победила партия «Направление — социальная демократия» («Н-СД»), отличающаяся пророссийскими взглядами и выступающая против ультралиберальных западных ценностей. Соответствующую информацию предоставило издание Dennik N со ссылкой на Статистическое управление страны.

«„Направление — социальная демократия» набрала 23,4% на выборах», — указано в сообщении.

Уточняется, что главным конкурентом фракции выступала «Прогрессивная Словакия». Однако эта партия смогла набрать только 16,9% голосов избирателей. Таким образом «Н-СД» получила 42 места в высшем представительном и законодательном органе Словакии.

Известно, что главой партии является бывший премьер-министр республики Роберт Фицо. Он не одобряет поставки Украине и является противником расширения НАТО путем присоединения новых стан.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Армен Гаспарян рассказал, чего России ожидать от прихода Фицо к власти в Словакии.