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По каким направлениям планируют ударить украинские националисты и какие у них шансы?

Киевский режим выкручивается, как может. Украина решила вновь организовать контрнаступление, чтобы продолжить получать дивиденды от стран Запада. Об этом рассказал полковник запаса Роман Насонов изданию URA.RU.

После неудачной попытки летнего контрнаступления, Зеленский побежал просить еще один шанс у США и Великобритании. Киев планирует наступать по херсонскому и запорожскому направлению.

«Инженерные оборудование местности у российской армии по-прежнему великолепные. Великая река Днепр по-прежнему широка и глубока», — заметил эксперт.

Насонов также объяснил, почему новые потуги киевского режима обречены на провал.

«Октябрь — это не середина августа, и уже наступают холода. Спадает зеленка в прибрежных лесополосах. Поэтому время для наступления выбрано неправильно. Тем не менее исполнять волю суверена необходимо, что они и будут делать. На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поля боя успеха у них не может быть», — заявил военный эксперт.

Полковник запаса отметил, что Украина создает специальные подразделения. Этим она пытается обратить на себя внимание западных стран. Причем один из эшелонов уже якобы готов прорыву на обоих направлениях.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разваливается Украина под давлением США.