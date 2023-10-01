Пошел по стопам отца: сын Кости Цзю завоевал чемпионский титул

Сын боксера Кости Цзю Тим стал чемпионом мира по версии WBO

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Как именно сын легендарного боксера стал обладателям заветного титула?

Сын абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим продолжил дело отца. 28-летний атлет строит успешную карьеру в спорте. Правда он представляет Австралию, а не Россию.

Боксер получил звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Титул он заработал после того, как мексиканец Саулем Альварес и американец Джермелл Чарло поднялись на ступень выше и сошлись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

О том, что Тим Цзю получил статус чемпиона мира сообщил портал про бокс IFL TV в своем аккаунте X (бывшая Twitter).

Ранее 5-tv.ru писал, что трехкратный победитель турнира в СССР, двухкратный триумфатор соревнования среди европейских стран, чемпион мира по боксу Костя Цзю рассказал о воспитание патриотизма в детях. Спортсменов считает, что чувство долга перед Родиной должно быть в крови.