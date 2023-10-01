Кустурица планирует снять фильм по «Преступлению и наказанию» на Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Anna Nakonechnaya

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Картина может выйти уже в следующем году.

Эмир Кустурица намерен экранизировать роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Об этом режиссер сообщил на фестивале «Александровская крепость», проходящем в Усть-Лабинске, передает агентство ТАСС.

По его словам, все съемки пройдут на территории России. Половина картины будет снята в Москве, вторая половина — на Кубани. Кустурица добавил, что не может работать там, где нет солнца. Фильм может выйти в следующем году, режиссеру уже удалось найти на это деньги.

«Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь», — добавил Кустурица.

Он также подчеркнул, что произведения Достоевского довольно мрачные. Поэтому в них нужно добавить света.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кустурица хочет отправиться в новые российские регионы. Однако точные даты поездки он не раскрыл.