ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Также противник понес потери и в военной технике.

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков, в том числе из националистического формирования «Азов»*, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«В районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск „Центр“ при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“*. Потери противника составили более 50 военнослужащих», — сказал офицер в беседе с РИА Новости.

Помимо живой силы противник понес потери и в военной технике — были уничтожены боевая бронированная машина, пикап, беспилотник «Лелека-100».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские бойцы ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ