Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от использования WhatsApp*
Фото: www.globallookpress.com / Cesar Conventi
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В Дагестане напомнили учителям о необходимости отказаться от использования популярного мессенджера WhatsApp* в рабочих целях. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки республики.
«С 1 марта 2023 года <…> запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp*», — отметили в ведомстве.
Аналогичный запрет намерены ввести и в Свердловской области, пишет портал E1.
В качестве альтернативы преподавателям предложили перейти на образовательную платформу «Сферум». Ее разработали совместными усилиями специалисты из Минпросвещения и Минцифры.
А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем
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* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны