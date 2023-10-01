На повестке дня: что будет с внутренним рынком топлива в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Высокие цены на бензин — проблема для населения и экономики. Какие меры принимают власти?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать дела против торговцев и поставщиков нефтепродуктов. Нарушения выявлены в Белгородской области и Ростовской, Ставропольском и Краснодарском краях и в Дагестане. Схемы разные, но суть одна. Уже после решения правительства о запрете на экспорт бензина и дизеля за границу, когда цены на оптовой бирже упали на 15- 20% на заправках, они продолжают идти вверх. И как установила ФАС не по обоснованным экономическим причинам, а по решению руководителей отдельных компаний поставщиков и владельцев заправок. Все эти регионы с развитым сельским хозяйством. И дорогой дизель — это не просто неприятно, это угроза срыва посевной.

Вице-премьер Александр Новак встретился вновь с нефтяниками и еще раз объяснил ситуацию. Мол, рост цен не допустим, могут быть введены более жесткие меры, как на рынке удобрений.

А с удобрениями так — вводят квоты на весь экспорт, и если внутренний рынок насыщается (то есть после того, как закупятся российские аграрии), разрешают отправить за границу еще.

С бензином и дизелем пока так — экспорт частично ограничен. Нельзя поставлять, кроме как в страны ЕАЭС. Но и через Белоруссию и Казахстан вывозят приличные партии, а могут и эту лавочку прикрыть.

Заявления Новака, антимонопольные дела — это второй этап борьбы с ценами на нефтепродукты. На первом этапе усилий правительства оказалось недостаточно. Ситуация дошла до Кремля. Президент напомнил министрам, что ситуация была ожидаемой и в их руках было снизить риски возможного дефицита.

«Смотрите, мы же знаем, из-за чего это происходит. И в связи с ценами на нефть, понимали же, что будет дальше. Это же не первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт — все понятно, они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но у нас задачи-то другие», — сказал президент.

Правительство вынуждено лавировать: высокие цены на бензин и другое топливо — проблема для населения и экономики. Но нефтяники — крупнейшие налогоплательщики и «задушить» их — себе дороже. После критики со стороны президента правительство решило два раза в неделю встречаться с нефтяниками и проводить разъяснительные беседы. В кармане есть еще несколько ограничительных тузов, но их пока не вводят в игру.

Что касается мировых цен на нефть — то они растут. И будут расти. Россия и страны ОПЕК договорились снизить добычу. И снизили. А у стран вне организации, прежде всего у США и Норвегии, нет мощностей поставить сверх того, что уже дают. Цены плавно подбираются к планке 100 долларов за баррель марки Brent.

С газом ситуация тоже неоднозначная — с одной стороны СПГ насытил Европу. И средняя цена 400-500 долларов за тысячу кубометров. Но до кризиса было и 40 и 60 долларов. Помните такое время? Забудьте. Такого уже никогда не будет.