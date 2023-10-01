Новые условия поддержки: как разваливается Украина под давлением США

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Для киевского режима закончился период, когда Запад просто так выделял деньги на помощь. В политическую игру вступают новые правила. Какие?

В Киев приехали натовские гости, и по Украине пошли слухи о подготовке нового наступления. Понимая, что в полях осенью хоть с натовской, хоть с какой техникой ловить нечего, — единственной доступным направлением может быть форсирование Днепра.

В Николаевской области наблюдается скопление подразделений морской пехоты. По одному из таких эшелонов сегодня был нанесен удар высокоточным оружием. Не исключено, что в преддверии зимы ВСУ попытаются захватить крупнейший энергообъект в Европе — Запорожскую АЭС. Как бы сумасшедше это не звучало. Очевидно, киевской элите даны какие-то гарантии, что их в любом случае прикроют. Они точно не самоубийцы. Они «мясники», не готовые умирать, но готовые убивать, как метко выразился проживающий в Германии брат киевского мэра Виталия Кличко — Владимир.

«Нет, я не готов умереть за страну. Я готов жить ради страны! Это намного сложнее, чем умереть. Не все должны быть на фронте». Тем кто воюет, нужна «поддержка сзади», пополнение техники и новинки вооружений», — сказал он.

Запад переходит к шантажу Киева. Из Госдепа поступило письмо-ультиматум для украинской власти. Заголовок говорящий: «Реформы, связанные с оказанием помощи со стороны США». И список на пяти страницах. Все четко, жестко и по пунктам — вот это надо сделать в срок три месяца, это за полгода. А это можно растянуть за полтора. Если вкратце, то требуется реформировать всю судебную власть и основные силовые структуры. А также уже в следующем году либерализировать, как там написано, цены на свет и газ для населения. То есть поднять их, чего не пишут прямо. Кроме того, государство потеряет рычаги управления над крупнейшими госкомпаниями — «Укрэнерго», «Энергоатом», «Оборонпром».

Закончился «медовый месяц», когда просто так давали теперь все под счет. Бюджет Украины на будущий год сверстан с расходами на три триллиона. Киев готов финансировать лишь половину, а вторую половину — это примерно 42 миллиарда в долларах, кто-то должен дать. И желающих с каждым днем все меньше, сетуют в украинском Минфине. Ведь это все помимо поставок военной техники.

Из США в Киев уже приехала целая группа военных ревизоров, которые берут под контроль все поставки на местах. Из Европы прибыли несколько топ-менеджеров НАТО. Они пропели традиционные мантры про будущее Украины в НАТО, про помощь столько, сколько потребуется. Не уточнили только на каких условиях. Был французский министр обороны, британский. А немецкого не было, хотя Германия — главный европейский спонсор Украины. А почему не было? Потому что Зеленский за неделю пережил несколько дипломатических провалов. Самый крупный из которых так тесно связан с немецким наследием, что представитель Бундестага от греха подальше не стал соваться в Киев.