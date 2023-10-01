Готовы «встречать» танки Abrams: что происходит в районе Северска в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Третья линия северского направления — зона ответственности крупнокалиберных гаубиц. Чаще всего техника ВСУ не даже не успевает попасть в прицел российских танков.

Главный показатель общероссийской поддержки — поток добровольцев, которые идут служить в армию. По данным на конец сентября, 325 тысяч человек подписали контракты с Министерством обороны. Не обязательно все они попадут на передовую, но обязательно каждый отдает себе отчет, что он может и готов там оказаться. С началом спецоперации на фронте появились добровольческие отряды самых разных формирований.

В этом году идет процесс их унификации. Все они в обязательном порядке должны подписать контракт с Министерством обороны, а делами всех без исключений ветеранов будет заниматься созданный по указу президента фонд «Защитники Отечества».

Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с теми, кто будет теперь возглавлять это добровольческое направление — это заместитель министра обороны, герой России Юнус-Бек Евкуров и Андрей Трошев, тоже герой России за операцию в Сирии, кавалер двух Орденов мужества за контртеррористическую операцию на Кавказе и двух орденов красной Звезды — за Афганистан.

«Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — заметил на встрече глава государства.

Если говорить про регионы, наиболее вовлеченные в СВО, то нельзя не выделить Чечню, на территории которой было сформировано пять полков и три батальона. 29 тысяч бойцов приняли участие в боевых действиях, из них семь тысяч находятся на передовой в данный момент. В соцсетях главы республики регулярно появляются сводки с фронта, а сам он лично докладывает президенту об успехах бойцов.

«Похвастаться даже хотели — и гуманитарным направлением, и боевым. Ваш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки „Абрамсы“ не страшны нам. Я считаю, что мы им делали „рекламу“», — заметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Появление главы Чечни в Кремле стало и своего рода информационной контратакой, дело в том, что его последние две недели усиленно хоронят, причем не только украинские, но и вполне себе авторитетные западные СМИ. Британские и американские, прежде всего. Слухи обрастают откровенными небылицами — например, Кадыров заживо закопал своего врача, прежде чем впасть в кому. Некоторые даже успели порассуждать, а что будет с Чечней и с Россией после Рамзана Кадырова. Поторопились.

А по поводу танков Abrams глава Чечни заговорил не зря. Судя по сообщениям в украинской и американской прессе, — хоть и непонятно, можно ли им и в этом верить — американские танки вроде как прибыли на Украину.

Куда, когда — непонятно. Но это не важно, наши артиллеристы готовы ко встрече с новыми изделиями натовского военпрома, убедился военкор «Известий» Денис Кулага.

На открытой местности передвигаться чрезвычайно опасно.

«Прикрывает нас, нашу работу также штурмовая тактическая авиация, вот — отстреляли ловушки, возвращаются на базу, ну, а мы продолжаем движение по северскому направлению», — показывает работу российских военных корреспондент.

Третья линия северского направления — зона ответственности крупнокалиберных гаубиц, которые в эту минуту ведут охоту на «три семерки» натовского образца. В этот раз уберечь западную гаубицу от ударов нашей артиллерии не удалось.

Клубы дыма рассеялись — и вместо грозного орудия остался лишь прибитый к земле металлический скелет.

— Это вы так с одного снаряда попадаете?

— Чтобы попадать с одного снаряда — это кропотливый труд целого коллектива.

Уничтожили одну цель — тут же приходит новая.

Крупный калибр наших гаубиц наведен на Северск, где ВСУ сосредоточили свои основные резервы, благодаря которым они подпитывают живой силой линию соприкосновения на Белогоровке и Спорном.

На второй линии Северского направления героически стоят расчеты Д-30, обеспечивающие работу тем, кто движется на первой– пехоте.

Бьют по тем, кто планировал совершить диверсионный рейд в сторону Лисичанска. Сейчас же они думают, как забраться поглубже от бесконечных ударов наших арт-систем. Наши беспилотники открыто хозяйничают над занятой противником территорией. Эксклюзивные кадры — детальный осмотр завода в Белогоровке. Некогда грозный укрепрайон — сегодня сплошные руины. Но здесь все также есть, где укрыться бойцам ВСУ

«Постройки оборонительные, блиндажи. Разбросаны везде стройматериалы, потому что противник из них в основном делает себе укрытия, ну и окопы», — рассказывает военный.

Разведчик замечает движение и вызывает на огневую танкистов южной группировки войск. Сейчас фронту требуется от наших танкистов ювелирная, снайперская работа. Необходимо четко и точно поражать окопы и блиндажи противника.

Танковый снаряд летит прямо к назначенной цели. Для верности — еще один, контрольный выстрел.

Благодаря густой растительности нашу работу не видно, и это помогает благополучно завершить огневую и вернуться к месту временной дислокации.

Танкисты батальона «Август» ждут случая, когда стрелять можно будет прямой наводкой. Украинская сторона заявляет, что получила долгожданные танки Abrams и вот-вот пустят их в бой. Здесь к этой встречи давно готовы.

«С начала зимы мы изучали броню техники, прицелы. Под башней у них есть очень большой люфт, где с большой вероятностью снаряд пробьет и поразит цель», — рассказывает танкист.

Пока же на северском направлении появление вообще любого вражеского танка — большая редкость. Им просто не дают приблизиться к линии фронта.