«Героизм в прямом смысле этого слова»: боевой подвиг солдат у села Урожайное

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Сражение, которое продлилось целый день. В итоге 12 боевиков ВСУ подобрались вплотную к нашим окопам.

Что дальше? Этот вопрос незримо витал в воздухе всю неделю.

Российская армия нанесла несколько чувствительных ударов по военным складам и аэродромам ВСУ. В глубоком тылу в том числе.

И что дальше? Готовы ли западные спонсоры возместить материально-техническую базу?

17 тысяч солдат потеряли ВСУ с начала сентября, заявил российский министр обороны. Так что общий итог «контрнаступа» приближается к 100 тысячам.

И что дальше? Наловили украинские военкомы на улицах еще столько же мобилизованных?

США балансирует на грани шатдауна, когда будут парализованы все госрасходы. Конгресс предлагает временный бюджет на 45 дней, из которого исключили помощь Украине. Даже либеральная газета The New York Times подсчитала — прослезилась — за время украинского контрнаступления российские войска заняли в два раза большую территорию. При том, что мы, в общем-то, в обороне, в основном.

Так что дальше? Российские войска выстояли, проявляя лучшие воинские качества: мужество, самопожертвование, героизм.

Убедился в этом корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Ровный строй из двадцати российских военных под далекие звуки стрелкового боя и выстрелов артиллерии слушает приказ о награждении госнаградами.

Награждение практически всегда проходит либо на передовой, либо в непосредственной близости. И этому есть несколько причин. Во-первых, чтобы не отрывать парней от выполнения боевых задач. А во-вторых это все-таки традиция, которая берет свое начало еще в Великую Отечественную.

Медаль новая — учреждена в марте 2023 года. На южнодонецком направлении ею награждают впервые. В момент награждения военные, чаще всего, не знают, за что конкретно получают медаль. Тем более, большинство парней свои поступки подвигами вообще не считают. Говорят — так действовал бы любой.

«Получилось так, что не стало офицеров. Кого затрехсотило, а кого не стало совсем. Пришлось взять мне на себя такую ответственность. По решению с командиром батальона и командиром роты взял на себя ответственность и взаимодействовал, продолжал выполнять задачи. Потому что кроме нас никто не сделает», — заметил командир взвода с позывным «Мафон».

За тот самый бой мотострелок с позывным «Мафон» получил звание офицера. Делом доказал — может и сам выполнить задачу и стать примером для других. Как это произошло в этом бою, кадры которого облетели всю страну.

Это, фактически, начало сражения, которое продлилось целый день. В итоге 12 боевиков ВСУ подобрались вплотную к нашим окопам. Вот эти кадры. Солдаты противника закидывают гранатами единственного российского бойца.

Боец с позывным «Большой» — именно он на этих кадрах сражается с украинскими боевиками — в разговоре с нашей съемочной группой особо подчеркивает: сражался не в одиночку. Двоих ранило, еще двое прикрывали фланги.

«Тоже отстреливались. Да. Двоих затрехсотило, двое еще помогали. Трехсотые помогали, гранаты подавали, БК подавали», — подчеркивает важность взаимовыручки заместитель командира взвода с позывным «Большой».

Это с воздуха кажется, что бой не особенно и динамичный. Но для бойцов эти десять минут растянулись, как они сами говорят — будто на многие часы.

«В момент боя состояние, как на адреналине. После — после мандраж был, да. Честно», — прокомментировал с позывным «Седой».

Не могла помочь российским военным и крупнокалиберная артиллерия — слишком близко они были к противнику. Тем не менее, помощь, конечно, пришла.

«Работали минометы, АГСы наши работали. Помогали ребята, чем могли. ДШК из соседней лесопилки наискось работали. Всем, чем могли, помогали», — рассказал командир отделения с позывным «Шмель».

Несмотря на численное превосходство, украинские военные отступили, бросив раненых и погибших. Большой с сослуживцами отправил в тыл раненых, а покинул позиции только когда пришла замена.

Уже в пятницу героев этого боя чествовали в Кремле. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении «Большому» — рядовому Ивану Калашникову звезды Героя России, его сослуживцам — рядовому Вячеславу Тарасову, ефрейтору Алексею Ивлиеву, старшему сержанту Виктору Хамаганову — орденов Мужества. Хамаганов выходил на связь из больничной палаты, он был одним из тех «трехсотых», то есть тяжелораненых, о которых говорится в сюжете. Собственно почти все, кто держал оборону получили ранения. Но выстояли.

«Это героизм, в прямом смысле этого слова, я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам успехов, хотел с вами обсудить и поговорить о том, что вы как люди, которые на переднем крае работаете, воюете, как вы оцениваете ситуацию», — сказал Путин.

Президент еще долго с ними разговаривал, но наедине, без камер. В протокольной части парни были немногословны, можно понять — резкая смена обстановки: еще вчера в окопах, сегодня — в Кремле. Стресс, внимание прессы, к которому они не привыкли — все простые работяги, из глубинки. Бурятия, Оренбуржье. Есть мобилизованные, есть добровольцы. И как обычно — говорили больше не за себя, а за других — в том бою двое бойцов погибло, у них остались семьи. Президент был уже в курсе.

«Мы сделаем все чтобы оказать помощь их близким без всякого сомнения, может вы не знаете, сегодня как раз похороны одного из погибших ребят, поэтому прежде чем продолжать я предлагаю почтить их память минутой молчания», — заметил российский лидер.

Этот бой был в районе села Урожайное на стыке Донецкой Народной республики и Запорожской области. Все лето там ВСУ пытались прорвать нашу оборону. Это восточный фланг так называемого Времьевского выступа. Там, выгодные высоты, там наши позиции выступали вглубь территории контролируемой ВСУ и они соответственно пытались все это время срезать линию, тем более что так по прямой кратчайшая дорога к Азовскому морю и Мариуполю. Одна из целей контрнаступа.

Там же на Времьевском выступе, только на западном его фланге был тот самый бой танка Алеша, экипаж которого стал героями и которых президент также принимал в Кремле.