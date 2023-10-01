Режиссер Кустурица хочет посетить новые российские регионы

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Цели и время поездки пока остаются в тайне.

Популярный сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица намерен съездить в новые регионы России. Об этом он рассказал в разговоре с агентством ТАСС.

«Буду», — кратко заявил режиссер.

Журналисты смогли поговорить с Кустурицей в Усть-Лабинске Краснодарского края, куда тот прибыл на фестиваль «Александровская крепость». Целей своей возможной поездки и ее сроки режиссер раскрывать не стал.

Сербский режиссер Эмир Кустурица приедет осенью в Казань

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица раскритиковал новые правила получения «Оскара» о том, что в номинированных картинах должны сняться актеры-трансгендеры или люди нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его словам, подобные шаги киноакадемии являются «новым уровнем цензуры» и продвижением определенных политических идей.