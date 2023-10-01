Последняя воля Васильевой: кому достанутся украшения актрисы на миллионы рублей

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Артистка всегда любила утонченный стиль. За свою жизнь она скопила немало драгоценностей.

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла 8 августа. 30 сентября ей исполнилось бы 98 лет. Артистка любила утонченный стиль, всегда одевалась изысканно. А подчеркивала свои образы с помощью дорогих украшений — их у нее скопилось немало. Кому они достанутся?

Крестная дочь Веры Васильевой на сороковой день кончины артистки решила исполнить ее последнюю волю. По словам Дарьи Милославской, Вера Кузьминична хотела, чтобы ее украшения перешли актрисам, которые играют в театре, а также ее близким людям. Поэтому она разложила украшения покойной актрисы для того, чтобы знакомые разобрали их.

Помимо огромной коллекции украшений у звезды осталось много платьев. Их Милославская показала в эфире на одном из федеральных каналов и отметила, что все платья Васильевой покупала она сама.

«Все эти платья тоже отдам коллегам и друзьям Веры Анатольевны», — рассказала Дарья ведущему.

Несмотря на такую щедрость, в доме остались такие вещи, которые не продаются. И это — книги.

«Книги Максимовой и Васильевой я никому не отдам. Васильева всегда очень тепло к ним относилась. Она всегда говорила, что это гении», — рассказала ее крестная дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой.