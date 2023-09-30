Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Монах и прихожанин получили ранения.

Украинские боевики нанесли удар по монастырю под Волновахой, сообщает ТАСС.

«Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском под Волновахой», — сообщает агентство, ссылаясь на источник в оперативных службах региона.

Отмечается, что в результате атаки пострадали монах и прихожанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ применили химическое оружие под Горловкой.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.