Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период со 2 по 8 октября 2023 года.

Солнце из воздушной стихии знака Весы задает тон общему настроению и наполняет пространство дружелюбием, легкостью и открытостью при взаимодействии с окружающими людьми. Самое время примириться с теми, с кем в ссоре. Марс, а с 5 октября и Меркурий, отвечающий за коммуникации, составляет компанию светилу в этом секторе небосвода. А значит в общении преобладают такт и вежливость. Налаживаются поистине человеческие отношения — когда люди стараются понять других, проявляя уступку и миролюбие.

В бизнесе или организации рабочих процессов много зависит от взаимоотношений в коллективе, несогласованности всех участников данного процесса. Основной фактор успеха — это умение работать в команде. Под влиянием Плутона и Сатурна на агрессивную красную планету, мужское население, руководители предприятий, бизнесмены могут проявлять излишнюю требовательность и напористость. Но влияние дипломатической Венеры из королевского знака Льва смягчит импульсивность и прямолинейность. Эту энергию эффективнее всего направить на проявление либидо в отношении противоположного пола.

Поиск второй половинки, демонстрации артистических способностей, публичные выступления и рекламные кампании — это поистине триумфальное время для людей мира искусства и культуры, моды, артистов, юристов, а также ярких известных персон.

Со второй половины дня 5 октября Луна заканчивает неэффективный период движения и входит на два дня в знак Рака. Активизируется работа подсознания и интуиции, повышается способность к зачатию. Быстрее происходит избавление от лишнего веса и вывод токсинов. Это хорошее время, чтобы встретиться со всей семьей за закрытым столом, проявить заботу о детях и близких родственниках, обустроить быт, купить личные вещи и пополнить продовольственные запасы. Заняться кулинарией, маркетингом, психологией. Посетить бассейн.

Больше гороскопов смотрите здесь

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов повышенная мечтательность способствует его вдохновению. На этой волне может возникнуть идеализировать влюбленность, тайные отношения или даже заключение брака, мотивы которого трудно объяснить логически. Партнеры или компаньоны способны оказать помощь, не проявляя себя скрытно. Легко договориться с творческими людьми, представителями искусства и кино.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, у вас появится благоприятные возможности на работе, при выстраивании быта или улучшения здоровья. Проявите оригинальность и смекалку при подходе к любому делу. Попробуйте переоборудовать, модернизировать привычный уклад в соответствии с новейшими технологиями. Время пришло! А проявив дружелюбие в коллективе, вы легко станете человеком, вокруг которого крутится мир.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам можно браться за активную деятельность по воплощению в жизнь собственных проектов, брендов, нового амплуа. Сил и терпения хватит. Но главное не распыляйте свою энергию во многих направлениях одновременно, пытаясь объять необъятное. Сфокусируйтесь на главной цели. Начальство и высокопоставленные лица расположены содействовать вашему успеху.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков реализуются многие задумки и планы, особенно те, которые касаются семейных дел, расширения жилплощади или садового участка. Душу переполняют возвышенные чувства, появляется тяга к философии, религии, поиску истины и справедливости. В это время вам сопутствует удача и счастливое стечение обстоятельств.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, космическая энергия вам в помощь, если вы решили овладеть навыками ораторского мастерства или высказать оппоненту свое мнение прямо и дерзко. Углубленно изучить непростые темы, приобрести транспортное средство, гаджеты. Повышается проницательность и смекалка. И вы смело можете принять участие в азартных и занимательных интеллектуальных играх.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев пришло время собирать камни, а точнее получать доходы от партнера по браку или бизнесу, коллег, а также от авторства и сотрудничества. Деликатные, красивые действия и поступки помогут прийти к взаимопониманию с окружающими и всегда найти компромисс.

Весы — гороскоп на неделю

Весы основные акценты ставят на работе, и занимаются ею с большой охотой. Вы хорошо организованы и сосредоточены на своей деятельности. Повышается способность отточить мастерство в короткие сроки. Пользу и оздоровление организма в данной период окажет правильно подобранная сбалансированной диета, занятия гимнастикой.

Скорпион — гороскоп на неделю

На Скорпионах благоприятно скажется поездка на отдых с любимым человеком или детьми. Посещение культурных мероприятий, выставки произведений искусства, запуск творческого проекта, общение с природой и изучение психологии. Позвольте себе роскошь — ставьте на паузу, релаксируйте. Не исключены романтические настроения, влекущие за собой тайные любовные связи.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов ожидаются позитивные перемены и обновление в семье, домашних делах. Это поможет вам посмотреть на привычные вещи под иным углом, откроет новые перспективы и принесет доход. Установив дружеские отношения с родителями, родственниками и детьми, вы окажетесь связанными с ними крепкими чувствами.

Больше гороскопов смотрите здесь

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, ваша цель легче и быстрее реализуется через систему коммуникаций, эффективное использование информации и связей с нужными людьми. Профессиональный рост возможен при содействии родственников, не отказываетесь от поездок и командировок. Это удачный период для оформления личных документов, торговли, посреднической деятельности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолей могут запустить интересный проект, который принесет не только хорошую прибыль, но и уверенность в себе и своих силах. Приветствуется международная, издательская, спортивная и научная деятельность. Все ваши таланты масштабируются и позволяют выйти на новый уровень жизни и достатка.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб могут открыться паранормальные способности и желание показать окружающим свою силу. Повышается сексуальная привлекательность и генетическое обаяние, благодаря этому вы становитесь более заметными для противоположного пола. Также этот период благоприятен для решения вопросов, касающихся долгов, кредитов, страхования и наследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака осенью 2023 повезет в любви.