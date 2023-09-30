Палата представителей США внесла проект бюджета без помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwenkenbecher

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Голосование состоится в ближайшее время.

Палата представителей США внесла на рассмотрение собственный проект бюджета, который рассчитан на 45 дней, в рамках продления финансирования правительства. Республиканцы не добавили в него пункт об оказании помощи Украине, сообщает газета The Hill.

По словам конгрессмена Тома Коула, в первую очередь деньги должны идти на нужды США. Так, проект краткосрочного бюджета содержит помощь на ликвидацию стихийных бедствий, но не финансирование киевского режима. Голосование по его принятию состоится в ближайшее время.

К данному моменту ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна, то есть угрозы приостановки правительства страны.

К слову, самый долгий шатдаун в истории США случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев.