Попался на взятке: что известно о задержании мэра Печоры Валерия Серова

Фото, видео: ВКонтакте / Олег Михайлов/mikkomi; komi.sledcom.ru; 5-tv.ru

Чиновник пытался скрыться от следствия под легендой, что ему необходимо поехать в зону СВО для отработки стратегических задач. Но не успел.

В одном из городов республики Коми сегодня задержали мэра. Главу Печоры Валерия Серова обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена за долю в сфере городского благоустройства. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин — об истории одного города и его мэре, поступки которого гремели на всю страну.

Всероссийскую славу Валерий Серов обрел как чиновник, который не следит за языком. Теперь выяснилось, что он еще и нечист на руку — задержан за взятку в особо крупном размере.

«По данным следствия, фигурант и группа лиц, действуя по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере за совершение действий в его пользу», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по республике Коми Светлана Коровченко.

В поле зрения правоохранителей мэр Серов попал после сюжета в СМИ. Минувшей зимой наш корреспондент «Известий» Иван Литомин приехал в замерзающую Печору по просьбам жертв настоящей коммунальной катастрофы. Глыбы льда в подъездах домов, протекающие трубы — все это мэр тогда попытался объяснить просто — народ не тот, сами виноваты.

Валерий Серов, за долгие годы привыкший общаться лишь с местной прессой, которая от него зависит, настойчивость журналиста воспринял как оскорбление.

О том, какие нравы царили в мэрии Печоры и какие кадры правили этим городом, говорит, например, такой факт: в прошлом году заместитель Серова — буквально его правая рука — Андрей Канищев ударил кулаком человека так, что тот скончался. Это было во время файер-шоу, и заммэра был сильно пьян — сейчас он под следствием.

К самому Серову впервые с обысками пришли весной, изъяли документы по контрактам с подрядными организациями, и тогда мэр засобирался добровольцем на СВО. Но сразу на фронт не ушел — видимо, пытался понять, куда вырулит следствие — в городе все всё понимали именно так.

«Все ожидали, что вся эта история должна закончиться как раз возбуждением уголовного дела в отношении самого главы администрации, то есть Серова. Собственно говоря, его попытка уйти на СВО расценивалась как попытка уйти от следствия», — сказал депутат городского совета Печоры от КПРФ Олег Михайлов.

Сбежать от следствия в зону СВО Серов должен был сегодня, но не успел. Кстати, взятка, которую, по версии следствия, дал мэру Печоры некий предприниматель, касалась именно контрактов по благоустройству города.