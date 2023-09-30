Жители Печоры высказали мнение о задержании мэра Валерия Серова: за дело?

Фото, видео: ВКонтакте / Валерий Серов /serovpechora; 5-tv.ru

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Люди считают, что никаких улучшений в городе не произошло. Но почему?

Жители Печоры высказали мнение о задержанном мэре. По их словам, никаких улучшений в городе не произошло. Например, одна из жительниц города отметила, что все проекты, которые хоть как-то реализуются — это заслуга прошлого мэра. В 2023 году было обещано строительство набережной, но так ничего и достроили. Она отметила, что таких людей просто так не задерживают.

«Ничего не изменилось», — ответила другая жительница региона.

Сегодня утром глава администрации Печоры Валерий Серов был задержан у себя в квартире сотрудниками полиции и ОМОНа. Сообщается, что его везут в Сыктывкар для дачи показаний. Чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. В ведомстве предполагают, что градоначальник помогали индивидуальным предпринимателям получать муниципальные контракты на ремонт и благоустройство города в обход тендеров. Взамен они получали вознаграждение. Меру пресечения изберут 1 октября.

Валерий Серов пытался скрыться от следствия под легендой, что ему необходимо поехать в зону СВО для отработки стратегических задач. 19 сентября ему согласовали полугодовой отпуск. Свой пост он возглавлял с 1 сентября 2020 года. До этого был начальником отделения УФСБ РФ по Коми в Печоре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере.