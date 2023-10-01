«На одном диване»: как жил и работал Алексей Балабанов

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Читайте нас в: Дзен Новости

Вдова знаменитого режиссера рассказала о важном атрибуте в его творчестве.

Художница по костюмам и вдова прославленного режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева показала поклонникам в личном блоге самый главный атрибут в творчестве гения.

Надежда опубликовала серию снимков особенного для семьи, друзей и коллег режиссера места. Именно там создавались и обсуждались идеи к фильмам Балабанова. Пленка смогла передать теплую атмосферу комнаты режиссера с культовым диваном, на котором часто собирались друзья режиссера.

Диван имеет особый статус в истории творческой жизни Балабанова и его семьи. По словам вдовы Алексея, фактически вся жизнь влилась в этот атрибут, который занял центральную часть в их работе.

«И фильм, и вся жизнь на одном диване. Моего дедушки», — прокомментировала Васильева.

На кадрах запечатлен и солист группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Музыкальные композиции легендарной рок-группы звучали в фильмах режиссера, идеально дополняя смысл, атмосферу и эстетику его картин.

Известно, что любимыми фильмами самого Балабанова были «Земля» Александра Довженко, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего ждать от фильма «Брат-3».