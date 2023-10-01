«Во всю пляшет»: блогер Хамматова с весом 34 килограмма показала себя после родов

Фото, видео: Instagram* / hammatovamasha

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Недавно женщина родила четвертого ребенка.

Блогеры бывают разные: кто-то специализируется на рецептах, другие являются экспертами по здоровому образу жизни, третьи — психологи. Блогера Марию Хамматову смотрит огромная интернет-аудитория из-за ее рекордно низкого веса, при котором она смогла стать многодетной мамой. Недавно женщина родила четвертого ребенка. Мальчику дали имя Артем.

На днях женщина удивила публику тем, что выложила видео из больницы. На кадрах прямо перед родами молодая мамочка прыгает на мяче в палате. Блогер прокомментировала роды так: «Это были и самые легкие, и самые сложные роды из четырех». К слову, женщина быстро пришла в себя после родов и показала уже почти сдувшийся живот. И станцевала подписчикам в палате.

«Я еле ходила что после первых родов, что после вторых, а она во всю пляшет», — прокомментировала одна из подписчиц в социальной сети.

До родов Хамматова весила всего 34 килограмма. Свою известность 30-летняя Мария получила, приняв участие в ток-шоу на федеральном канале, в котором уверяла публику, что у нее нет анорексии. На тот момент она была беременна третьим ребенком.

После появления малыша на свет блогер сомневалась, что пойдет за четвертым, но чудо случилось. Теперь она воспитывает двух богатырей и двух дочерей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Хамматова стала мамой в четвертый раз.

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