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Экстрасенс Марианна Абравитова рассказала, что люди, которые обращаются за помощью к черной магии сокращают свою жизнь. Как это работает?

Приворот — это тема, которая всегда была окружена загадками и мистикой. Многие люди верят в силу магии и возможность привлечь к себе любовь с помощью таинственных обрядов.

5-tv.ru решил поинтересоваться у таролога и экстрасенса Марианны Абравитовой о том, действительно ли после того, как на человека сделали приворот, он может прожить максимум пять, шесть лет и не более? Чем еще опасен любовный приворот для того, кто его делает и того, на кого он делается?

По словам таролога, приворот — это разновидность порчи, которая в народе именно так и называется. Такие слова, как приворот и порча появились еще в древности. В современном обществе мы бы назвали эти действий «энергетической атакой», направленной с определенной и конкретной целью, которая всегда идет во вред человеку, комментирует Абравитова. Во-первых, потому что это происходит против его воли. Как мы знаем, основная черта человека, который был создан по образу и подобию Божию, это как раз его сила воли. Когда происходят вещи магического характера, человек лишается собственной силы и превращается в зомбированное существо, которое идет по определенному маршруту.

«Конечно, это приближает смерть человека, потому что откуда берется энергия для того, чтобы в жизни человека сделать вот такие преобразования, особенно негативного свойства. Эта энергия берется из будущего человека. Выгребается энергетическая составляющая жизненной силы, и в определенную точку добавляется такая магическая техника, которая из этой энергии делает определенный кластер, который будет работать на вот эту вот цель. И, соответственно, человек не будет проживать ту свою жизнь, которой его лишили. Что касается именно количества прожитых лет, здесь будет варьироваться от силы этого воздействия на человека. Да, он может прожить и пять или шесть лет, а может и год. Однако здоровым этот человек никогда не будет и счастливым тоже», — объяснила таролог.

Более того, такие техники, как приворот или его разновидности, счастья не несут. Эксперт отметила, что большая часть тех, кто обращается за приворотами это женщины. Порой таким дамам кажется, что если какой-то конкретный мужчина будет с ними рядом, то они станут счастливы. Однако это не так. И, более того, несчастье гарантированно, потому что все, что делается против воли человека оно, конечно, будет иметь определенный откат, который будет больно бить по семье, по людям: по тем, кто заказал и по тем на кого он был направлен, утверждает экстрасенс.

«Мужчинам совершенно гарантированна импотенция, а женщинами большие проблемы по женскому здоровью. Надо понимать, что потомство тоже возьмет на себя эту печать и судьба будет искалечена, изрыта. <…> Можно сказать, что приворот — это разновидность медленного убийства», — заключает Абравитова.

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