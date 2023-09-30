Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Боеприпасы, ранее присылаемые из-за границы начали создавать в Незалежной. Но зачем это Киеву?

На Украине начали производить 155-милимитровые снаряды, которые ранее присылались из стран НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Его слова опубликовали на сайте МИД Украины.

«У Украины есть необходимая база, чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс. На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 миллиметров, а также уникальные автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, эффективно используемые на фронте противотанковые комплексы», — заявил политик.

Также в сообщение рассказали, что Киев подписал 20 контрактов с заграничными партнерами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии террористического киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступление.