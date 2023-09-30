Решил сорвать урок: десять школьников пострадали от перцового баллончика в Клину

Ученик школы № 16 в Клину распылил перцовку в классе во время занятий

Фото: Peter Kneffel / ТАСС

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Свой поступок подросток мотивировал желанием пораньше уйти с уроков.

Десять детей пострадали от перцового баллончика в школе в подмосковном Клину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14-летний подросток решил сорвать урок, чтобы пораньше уйти домой. Инцидент произошел около десяти утра.

Ученик распылил перцовый баллончик в классе школы под партой во время занятий. Почти половина учеников класса в результате получила отравление. После того, как охранник школы вызвал скорую помощь, детям на месте оказали помощь.

Троим ученикам медики диагностировали ожоги слизистой. Их пришлось госпитализировать. В настоящее время девочки находятся в больнице.

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