Не связаны кровными узами: кому досталось наследство Бориса Моисеева

Фото: Карпов Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто получил дорогостоящие апартаменты покойного певца в самом центре Москвы?

Дорогие апартаменты покойного певца Бориса Моисеева теперь находятся в распоряжении его директора Сергея Гороха. Об этом сообщает издание dni.ru.

Несмотря на то, что у Моисеева есть родной брат Маркс Толкач, имущество певца все же перешло его другу и коллеге в одном лице.

Причина кроется в давнем конфликте, который зародился между братьями еще в самый пик популярности Моисеева. Со временем конфликт только разрастался, отношения ухудшались, а обиды не утихали. Так, Толкач сменил постоянное место жительства, переехав в Канаду, и братья перестали общаться совсем.

Когда у артиста начались первые серьезные проблемы со здоровьем, Толкач появился в жизни родственника. При этом родственник Моисеева претендовал на наследство, которое, как он был уверен, должно перейти к нему.

Море цветов и белые голуби: как прошла церемония открытия памятника Борису Моисееву

Однако Борис заключил договор аренды недвижимости со своим директором Сергеем Горохом. Впоследствии брат попытался оспорить его в свою пользу, но его обвинения не стали больше слов, не возымев никакого действия в реальной жизни. Ведь по документам все права на апартаменты Моисеева теперь принадлежали Гороху.

Речь идет о квартире в самом центре Москвы. Стоимость таких апартаментов может доходить до 70 миллионов рублей.

Сергей Горох сообщил, что пока занят наведением порядка в квартире почившей звезды. Как отмечает издание, передавать какие-либо вещи певца он не будет даже близким людям, поскольку они, по его мнению, еще могут пригодиться для будущих выступлений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что памятник Моисееву на Троекуровском кладбище назвали самым красивым.