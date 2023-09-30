Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

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Почему пристрастие к чулкам или большой груди встречается у кавалеров так часто?

Половое влечение к женщинам со стороны мужчины нередко считается маркером его здоровья. Причем о многом могут сказать и конкретные пристрастия мужчины. Эксклюзивно для 5-tv.ru сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, почему представители сильной половины человечества предпочитают пышечек, чем для них привлекательны чулки на женщинах и почему блондинки для них приоритетнее блондинок.

Почему мужчинам нравятся женщины и наоборот?

Нужно помнить, что в реализации сексуального поведения мотивы могут быть разными. Это и коммуникативные, и гедонистические, и любые другие. Но главным мотивом с биологической точки зрения считается размножение, именно поэтому мужчинам нравятся женщины, а женщинам мужчины.

Пристрастие к женщинам в теле

Вот здесь все несколько сложнее. Влечение формируется постепенно, и на него влияет множество факторов, начиная от импринта и опыта, и заканчивая социальными нормами или модой. Если, например, мужчине нравятся полные женщины, это может говорить о вкусе. Кроме этого, небольшой запас жира может подчеркивать женственность, поэтому дамы в теле всегда могут найти своих почитателей.

Почему мужчины часто выбирают женщин с пышной грудью?

Любовь к женской груди у мужчин тоже легко объяснить. Большинство мужчин были когда-то маленькими и были вскормлены именно этой грудью. Эта часть тела может на протяжении всей жизни ассоциироваться с теплыми чувствами, провоцировать ощущение счастья. Кроме того мужчина бессознательно оценивает грудь у женщины как один из критериев ее репродуктивных возможностей. Иными словами, мужчина бессознательно оценивает, сможет ли та или иная женщина вскормить его потомство.

Чулки как главный мужской фетиш

Интерес мужчин к чулкам лежит на поверхности. Во-первых, мужчинам нравится то, чего у них нет. Кроме этого, если мужчина понимает, что женщина их надевает для него, это становится сигналом, что она не только пассивно дает доступ к телу, а ей тоже нравится увлекать, играть и заниматься сексом.

Почему мужчины любят женщин постарше?

Что касается предпочтений по возрасту, это может говорить как о опыте, так и психологических ролях. Кто-то хочет опекать, а кто-то мечтает о том, чтобы о нем заботились. Врачи-сексологи всегда смотрят этапы психосексуального развития, и у каждого есть свои особенности.

Блондинки или брюнетки?

Цвет волос тоже может удовлетворять разным предпочитениям. Обычно на приеме клиенты говорят, что блондинка больше провоцирует чувство некой безопасности, яркости, юности, свежести, но кому-то нравятся и брюнетки. Другим мужчинам нравятся женщины, например, в строгих очках, и тут мы иногда в анамнезе видим интерес к преподавателю, который был в строгих очках.

Что в результате?

Подводя итог, можно сказать, что, конечно, вкусы у всех разные. Если это не мешает адаптации, то можно говорить о границах нормы Мы тоже разные, главное — найти что нравится, и все-таки стараться не забывать, что порой то, что внутри, может быть гораздо важнее внешнего.

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