Женщины хотят быть с ним, мужчины хотят быть как он: почему Райан Гослинг стал мемом

Голливудский актер Райан Гослинг стал мемом благодаря фильму «Драйв» и не только

Фото: www.globallookpress.com / Fred Duval

Читайте нас в: Дзен Новости

Голливудский актер обрел популярность не только в кино, но и в интернете. Как он стал одним из главных объектов для приколов?

Почти каждая роль голливудского актера Райана Гослинга в кино сопровождается мемами. Кен из «Барби», Себастиан из «Ла-ла Ленда», Кей из «Бегущего по лезвию 2049». Многие думают, что все началось в далеком 2011 году, когда Гослинг сыграл водителя в фильме «Драйв». Но на самом деле первые мемы с актером появились еще в 2008.

ВКонтакте / Райан Гослинг на каждый день / everydaygosling

«Привет, девчонка»

Первые мемы с актером появились в 2008 году, тогда он еще не был одной из главных звезд Голливуда, но его имя уже стало узнаваемым. В тот год в интернете появился блог, в котором выкладывали мемы с Гослингом.

Обычно пользователи публиковали фотографию актера с текстом, который начинался со слов «Hey girl (прим. ред. — привет, девчонка)».

«Привет девчонка! Если мое лицо будет таким всегда, ты все равно захочешь целоваться?» — писали фанаты на фотографии Гослинга, где он корчит глупую физиономию.

Райан Гослинг в фильме «Драйв»

Особый хайп актер получил после того, как фильм «Драйв» вышел на экраны. Там он сыграл молчаливого водителя. И именно эта картина подарила огромное количество мемов.

Один из самых популярных в России — это «Райан Гослинг в фильме «Драйв». Этот мем появился благодаря актеру озвучки, который произнес эту фразу на заставке картины. Именно этот момент запал в душу аудитории. И многие любители мемов применяют эту цитату при любом удобном случае.

Также из этого фильма родилась фраза «Буквально я». В картине Гослинг сыграл одинокого и молчаливого водителя. Многие мужчины узнали в главном герое себя. И при виде актера на экранах стали говорить: «буквально я». Делают это кстати не только при просмотре криминальной драмы «Драйв», но и при мюзикле «Ла-ла Ленд» и комедии «Барби».

Также картина оставляет за собой открытую концовку. Из-за этого в сети разгорелись споры между фанатами. И одной из самых популярных фраз стала — «Да не умер он в конце «Драйва». Она тоже превратилась в мем, который используют по сей день.

Фанаты делают мемы с Гослингом регулярно. Они появляются в интернете каждый день в группах «ВКонтакте» и в Telegram-каналах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мем с печальным плющевым Гарфилдом покорил TikTok.