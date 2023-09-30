Часть города обезвожена: в Липецке ввели режим ЧС из-за аварии

Режим ЧС введен в Липецке после прорыва на магистральном водоводе

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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С последствиями инцидента продолжают бороться экстренные службы.

Власти Липецка ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за аварии на водоводе. Без водоснабжения в городе осталось сразу 20 районов, сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина в Telegram-канале.

По предварительной информации, одна из местных компаний-подрядчиков повредила трубу диаметром в 600 миллиметров. Хлынувшая оттуда вода перестала поступать в дома жителей города, попутно размыв грунт на некоторых участках, что усложнило работу специалистов. Прибывшие на место экстренные службы вынуждены были перекрыть водовод.

«Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования. Вода постоянно приходила, из-за чего происходил обвал грунта, вынуждены были увеличить периметр еще больше», — написала Уваркина, указав, что работы на месте аварии продолжались ночью вплоть до шести утра.

Сейчас подрядчик готовит хомут и во второй половине дня обещает устранить пробоину. Вода в домах появится ближе к вечеру. Пока жителей регионов пообещали обеспечить питьевой водой из бутылок и цистерн.

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