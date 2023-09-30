«У меня заключительная фаза»: с какой болезнью Анциферова борется много лет

Фото: Машков Юрий / ТАСС

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Почему Татьяна до сих пор держит в секрете свой диагноз?

Певица Татьяна Анциферова недавно призналась, что на протяжении десятков лет принимет гормональные препараты. При этом, сообщает МК, звезда так и не решается назвать свой диагноз. Что с ней происходит?

Публике известно лишь, что Татьяна лечится от серьезного заболевания. Сама певица утверждает, что сейчас переживает заключительную стадию болезни.

«У меня эндокринное заболевание. Но онкологии, слава Богу, не было. Мое заболевание длится уже не одно десятилетие. У меня оно то в одной фазе, потом, после операции, — в другой. Так как я с этим заболеванием уже более сорока лет, то пережила много фаз. Та фаза, на которой сейчас нахожусь, — заключительная. Другой пока нет. Хотя все что угодно может быть», — объяснила Анциферова.

Певица отметила, что постоянно наблюдается у врачей и принимает терапию, которая, к слову, неблагоприятно сказывается на ее фигуре. При этом Татьяна уверяет, что прикладывает максимум усилий для того, чтобы справится с проблемой и в чем-то себе отказывает.

«Пью гормоны уже много лет. Из-за этого возникла проблема с весом. Естественно, это является балластом для голоса», — подчеркнула исполнительница.

В то же время Анциферова утверждает, что для такой терапии требуются очень интенсивные физические нагрузки. Фактически она поставлена перед необходимостью постоянно заниматься спортом.

«Ты должен выпить гормон и потом весь день быть физкультурником, чтобы не набрать. Но это же невозможно», — пожаловалась Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Анциферова сообщила о гибели падчерицы в Харькове.