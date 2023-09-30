Блогер Хамматова с весом 34 килограмма стала мамой в четвертый раз

Фото: Instagram* / hammatovamasha

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Звезда сети давно шокировала публику своим экстремально низким весом. При этом ни о какой болезни она и слышать не желает.

Блогеры бывают разные: кто-то специализируется на рецептах, другие являются экспертами по здоровому образу жизни, третьи — психологи. Блогера Марию Хамматову смотрит огромная интернет-аудитория из-за ее рекордно низкого веса, при котором она смогла стать многодетной мамой. Недавно женщина родила четвертого ребенка и совсем не поправилась. Об этом пишет StarHit.

Отмечается, что нормальный вес Хамматовой равен всего 34 килограмма. Марии 30 лет, она прославилась, приняв участие в ток-шоу на федеральном канале, в котором уверяла публику, что не больна анорексией. Тогда она была беременна третьим ребенком. После появления малыша на свет блогер сомневалась, что пойдет за четвертым наследником, но это все же произошло. Сейчас она воспитывает двух богатырей и двух дочерей.

Многие подписчики блогера пытаются понять, как она при таком весе «дюймовочки» умудряется беременеть и вынашивать здоровых детей. Люди уверены, что она болеет и призывают родственников принять меры.

По словам самой Хамматовой, у нее нет расстройства пищевого поведения. Она ест все, что захочет, и при этом не набирает ни грамма. Причина всему банальна — генетика. У ее мужа также нет лишнего веса, но на фоне жены мужчина выглядит намного здоровее.

«У меня не всегда есть аппетит. С утра ем манную кашу или запеканку. На обед — какой-нибудь суп или второе. Люблю бутерброды с майонезом и колбасой. Могу себе позволить тортик перед сном. Как-то подсчитывала — съедаю около 1300, максимум 1500, калорий в день», — поделилась Мария со интернет-пользователями.

Ранее 5-tv.ru писал, что создан революционный препарат для потери веса.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.