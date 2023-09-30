Психбольница и зависимости: ТОП актеров СССР, чьих трагедий можно было избежать

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

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В свое время эти артисты выменяли головокружительную славу на нищету и одиночество. Почему культовые актеры оказались на обочине жизни?

Если одни актеры СССР мелькают на экранах почти до конца жизни, про других почему-то забывают сразу после «выстрелившей» роли. Эти культовые советские знаменитости успели снискать бешеную популярность, но на склоне лет судьба сыграла с ними злую шутку, превратив их существование в кромешный ад.

Точка невозврата звезды фильма «Карнавальная ночь» Белова

Популярный и талантливый актер и любимец женщин Юрий Белов стал заложником собственной глупости. Звезда фильмов «Карнавальная ночь» и «Весна на Заречной улице» сам подписал себе приговор, позволив себе раскритиковать правительство страны. В наказание за проступок актера насильственно поместили в психиатрическую лечебницу. С тех пор талантливого и обаятельного актера на съемки больше не звали. От безденежья он вынужден был устроиться в такси, а позже, отчаявшись найти себя, пристрастился к алкоголю. В итоге Юрий Белов умер в 61 год, так и не вернувшись в любимую профессию.

Трагическая случайность актрисы «Женитьбы Бальзаминова» Савиновой

Звезда фильмов «Приходите завтра», «В один прекрасный день» и «Женитьба Бальзаминова» Екатерина Савинова стала жертвой нелепой случайности. Всю жизнь мечтавшая отдать свою жизнь за работу в театре актриса буквально повторила судьбу Анны Карениной: женщина начала слышать голоса в голове, а затем пристрастилась к алкоголю. Страшный диагноз — бруцеллез врачи поставили пациентке слишком поздно: к тому моменту инфекция почти полностью поразила мозг. Всего одна кружка парного неочищенного молока поставила крест на карьере знаменитости. Свои мучения актриса прервала по щелчку пальца: для этого она выбрала пример героини Льва Толстого.

Один удар «Человека с бульвара Капуцинов» Андрея Миронова

Усталость, ненормированный график и жуткий загруз в театре обернулись бедой для Андрея Миронова. Смерть звезды «Человек с бульвара Капуцинов» наступила внезапно и неожиданно: на одном из спектаклей 47-летний актер потерял сознание и спустя два дня умер, не приходя в сознание. Позже в прессе озвучат официальный диагноз — разрыв аневризмы. Предотвратить трагедию можно было, но спасти любимца публики врачи не сумели.

Забвение звезды «Операции Ы» Демьяненко

Любимец советских девушек и пример для юношей— вот кем был Шурик из старого советского фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Вот только сам Демьяненко по печальному стечению обстоятельств стал актером одной роли. После съемок в фильме Гайдая режиссеры не рассматривали Демьяненко как кандидата на других персонажей. Попытки снискать популярность в театре успехом также не увенчались. Демьяненко скончался в 62 года из-за отека легких — до операции советская знаменитость не дожил всего 10 дней.

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