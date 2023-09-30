«Где ты»: Седокова показала видео «пикантных» игр, но без эротики

Седокова показала на видео, как она играет сама с собой, используя игрушки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram /Анна Седакова /paparazzi_ru;5-tv.ru

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Артистка показала фанатам, что шлет своему супругу и зачем.

Анна Седокова явно любит развлечь сама себя. Сегодня ей в голову пришла необычная мысль. Артистка решила продемонстрировать фанатам, как она играет по просьбе мужа.

«Жаркие» кадры звезда опубликовала в своем личном блоге. На них она показала, какое видео отправляет любимому. Сделала это Седокова с подписями в стиле мема.

«Он: пришли мне видео где ты с собой играешь», — подписала видео певица.

А затем исполнительница достала игрушечные машинки и наконец-то показала, как она проводит время наедине с собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал на что Анна Седокова потратила первые заработанные деньги. Оказалось, что певица купила свое любимой маме торт. Знаменитость отметила, что ее зарплата была совсем небольшой. Тогда девушка работала в магазине одежды. В ее обязанности входило демонстрировать трикотаж посетителям.