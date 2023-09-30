Алиев назвал число вернувшихся из Азербайджана в Карабах переселенцев

Президент Алиев: в Карабах возвратились более 2 тысяч вынужденных переселенцев

Фото: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru

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К концу года ожидается возвращение еще более трех тысяч человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в Нагорный Карабах вернулись свыше двух тысяч вынужденных переселенцев. Об этом передает Azertag.

По данным издания, такое заявление глава государтсва сделал на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане. Уточняется, что на сегодня уже возвратились 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу 2023 года их число составит 5500 человек.

«Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, Сумгайыта, Гянджи. Едут из городов в села», - отметил Алиев.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как тысячи жителей Карабаха пытаются попасть в Армению.