Турнир по гольфу среди школьников и юниоров прошел в Подмосковье

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В соревнованиях приняли участие десять команд из восьми школ четырех городских округов. Каковы итоги состязания?

Второй турнир по гольфу среди школьников и юниоров «Лига будущих чемпионов» прошел в подмосковном Дмитрове.

В соревнованиях приняли участие десять команд из восьми школ четырех городских округов Московской области, рассказал РЕН ТВ вице-президент Московской областной федерации гольфа Максим Шокун. На турнире сразились 46 школьников и 38 юниоров.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что гольф нужно вводить в школьную программу как элемент воспитательной работы.

«Это не только вид спорта, который учит многим качествам, в том числе физическим: статика, сосредоточение, умение совместить все свои мысли с движением мышц, причем надо сделать очень-очень точный удар. Гольф еще учит честности, справедливости, правильному поведению по отношению к своему сопернику, к себе. Здесь нельзя психовать: психанешь один раз, и удара не будет. Нужно все время держать себя в рамках самообладания. Везде будет нужно это умение бороться с самим собой», — сказала Светлана Журова.

В школьном турнире первое место заняла Шаховская СОШ № 1 (тренер Антон Бражников), второе — Деденевская СОШ имени Крупской (тренер Артем Ефименко), третье — Рогачевская СОШ (тренер Сергей Бондарчук).

В турнире юниоров абсолютным победителем стал Алексей Шурупов. Первое место заняла Пелагея Беленова, второе — Богдан Александров, третье — Полина Наркизова.