«Проклятое» рукопожатие: друзья-политики Зеленского уходят в отставку после одной встречи с ним

Энтони Рота ушел в отставку после деловой встречи с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com /President Of Ukraine

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Провокация с украинским нацистом в парламенте Канады не прошла для репутации крупного министра бесследно.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, а затем пожал руку спикеру общин страны Энтони Роту. Шутка ли, но уже спустя шесть дней чиновник неожиданно подал в отставку.

В Сети все случившееся сочли действием «проклятия президента Украины». Только за последнее время Зеленский успел лично встретиться с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Эстонии Кальюлайд, премьером Италии — Марио Драги и другими. Все они после деловых переговоров уходили со своего поста. Бывший премьер Японии Синдзо Абэ и вовсе был убит киллером, что породило в прессе слухи о проклятии президента Незалежной.

Теперь же стало известно, что решил уволиться и Рот. Официальной причиной такого решения стал скандал вокруг ССовца: канадца затравили из-за шоу с участием украинского националиста, которое тот устроил, чтобы уважить почетного гостя.

Сам Рот в официальном обращении объяснил, что причиной такого решения послужило его личное желание. Обязанности спикера он с себя снял уже с 27 сентября, пишет GlobalNews.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине высмеяли визиты Зеленского в западные страны.